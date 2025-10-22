Депутаты предложили плавный переход малого бизнеса на оплату НДС

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам выступил с предложением ввести постепенный порядок перехода организаций, работающих на специальных налоговых режимах, к обязательствам уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Такая мера позволит избежать шоков для бизнеса и обеспечить баланс интересов государства и предпринимательства, сообщает газета "Ведомости".

Андрей Макаров. Фото с сайта http://duma.gov.ru/

Предлагается поэтапное снижение лимитов доходов, превышение которых обязывает компании переходить на общие налоговые режимы. Например, организации, работающие на упрощённой системе налогообложения (УСН), постепенно потеряют статус льготников, перейдя на необходимость платить НДС, если превысят установленные законом ограничения по выручке. Аналогичные изменения затронут и субъекты предпринимательской деятельности, применяющих патентную систему налогообложения (ПСН), которые могут утратить право пользоваться этим специальным режимом.

Инициатива обусловлена необходимостью приведения налогового законодательства в соответствие с интересами государства и соблюдением принципов справедливости и стабильности фискальной системы. Вопрос согласован с представителями Минфина, а реализация планируется через внесение поправок в Налоговый кодекс (НК) в рамках второго чтения законопроекта, который будет рассмотрен Госдумой 22 ноября.

Однако комитет выражает озабоченность тем, что установленный проектом временной интервал для перехода бизнеса на новую схему может оказаться слишком коротким. Ряд обращений представителей субъектов предпринимательства подчеркивает сложность быстрой адаптации и важность предоставления бизнесу адекватного срока для перестройки процессов, отметил председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Комитет Государственной думы поддержал инициативу сохранения возможности использования патентной системы налогообложения (ПСН) для отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), занимающихся розничными продажами в сельской местности и удалённых регионах. Дополнительно предложено сохранение пониженных тарифов страховых взносов для субъектов МСП, работающих в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства и других социальных отраслях, ориентированных на обслуживание физических лиц.

В целях оказания помощи предпринимателям и оптимизации налогового администрирования комитет рекомендует расширить закрытый перечень затрат, принимаемых к учёту при расчёте единого налога по упрощённой системе налогообложения (УСН). Также предусмотрено увеличение максимального лимита дохода для пользования УСН до 450 млн рублей, что даст возможность расширенного использования указанного налогового режима крупными предприятиями.

Рассматривается инициатива о внесении изменений в статью 164 Налогового кодекса, позволяющая организациям, работающим на УСН с фиксированными ставками НДС в размере 5 или 7 процентов, иметь возможность смены ставки НДС на общеустановленную в течение первых трёх лет, сохранив при этом право на получение предусмотренных вычетов по данному налогу.

Кроме того, предлагается внедрить положительную практику, сложившуюся в 2025 году, когда вводился мораторий на ответственность налогоплательщиков, применявших УСН и впервые становившихся плательщиками НДС. Данная норма освобождала такие компании от санкций за незначительные нарушения налогового законодательства. Теперь предлагается распространить такую практику и на вновь появляющихся налогоплательщиков, начинающих оплачивать НДС по новым критериям.

Председатель комитета Андрей Макаров подчеркнул необходимость тщательной доработки проекта ко второму чтению, включающую обсуждение вопроса о продлении мер поддержки бизнеса, сроки действия которых заканчиваются в 2025 году. Помимо прочего, рекомендовано внести предложения по устранению выявленных недостатков правового регулирования и учета пожеланий самих предпринимателей.

Напомним, министерство финансов разработало пакет налоговых предложений на следующий год. Основным и наиболее выгодным источником пополнения бюджета стало предложение увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Повышение стандартной ставки НДС предусмотрено для поддержки оборонной сферы и вопросов национальной безопасности, уточнил министр финансов Антон Силуанов. Кроме того, планируется снизить порог годовых доходов предприятий, использующих упрощённую систему налогообложения (УСН), с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Ещё одним изменением является отказ от пониженной ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Серьёзные и болезненные для бизнеса меры» – так прокомментировали эксперты налоговые инициативы.