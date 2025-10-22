Регионы становятся менее зависимыми от дотаций

Доля трансфертов из федерального бюджета в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ в первом полугодии 2025 года снизилась до 14,9%. Этот показатель стал рекордно низким с 2019 года, свидетельствуют данные Высшей школы экономики. Об этом пишет газета «Известия».

«Таким образом, снижение доли трансфертов обусловлено опережающим ростом собственных доходов регионов, а объемы федеральной поддержки не снижаются», – заключили в Минфине России.

Наибольшее снижение трансфертов зафиксировано в Липецкой области на 37%, Костромской области на 31% и Смоленской области на 27%.

При этом в Москве объем федеральных перечислений увеличился на 62%, согласно данным исследования.

Напомним, что доходы Иркутской области сократились примерно на 27 млрд рублей. Основная причина – реакция крупных компаний на изменения мировых цен и возвращение налоговых платежей за прошлый год.