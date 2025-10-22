Госдума установила жесткие рамки для продвижения энергетиков

Госдума окончательно приняла законопроект, направленный на усиление регуляции рекламы безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Документ предполагает существенные ограничения содержания рекламных материалов и адресата сообщений, передаёт газета "Ведомости".

Основные положения закона:

- Запрет на использование информации о содержании витаминов и биологически активных добавок (БАДов) в составе продуктов.

- Полностью запрещена реклама, нацеленная на несовершеннолетних потребителей.

- Введение строгих требований к наличию предупреждений о вреде чрезмерного потребления энергетиков, занимающих значительную площадь экрана или звучащих определенное время.

Изменения были утверждены во втором и третьем чтениях и предусматривают введение новелл в федеральный закон о рекламе. Срок начала действия документа установлен на 1 марта 2026 года.

Закон предусматривает серьёзные наказания за несоблюдение правил рекламы энергетиков: физическим лицам грозит штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Депутат Государственной Думы Нина Останина выразила мнение, что ограничения на рекламу и продажу энерготоников могут быть расширены в будущем, включив запрет на распространение товаров в общественных местах и рядом с ними.