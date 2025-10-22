Клиенты стали чаще отказываться от кредитов благодаря периоду охлаждения

Первые итоги работы периода охлаждения показали, что около 4–5% клиентов банков отказываются от выданных потребительских кредитов после оформления. Механизм вступил в силу с 1 сентября 2025 года и распространяется на кредиты суммой от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, которые становятся доступными заемщикам спустя четыре часа после заключения договора. Кредиты на большую сумму доступны только через двое суток, сообщают "Ведомости".

Данный период предназначен для защиты заемщиков от поспешных решений и возможного давления третьих сторон. В сентябре банками было выдано 1,75 миллиона потребительских кредитов на общую сумму 324,2 миллиарда рублей, а также около 345 тысяч POS-кредитов на сумму 24,2 миллиарда рублей.

Механизм «охлаждения» не применяется к ипотеке, образовательным кредитам, автокредитам, а также кредитам, оформляемым с участием созаемщиков, поручителей или доверенных лиц.

Специалисты отмечают, что объективно оценить эффективность инструмента в борьбе с мошенничеством пока затруднительно, поскольку значительная часть отказов связана с внутренними причинами самого клиента.