Импорт бензина из Белоруссии в октябре вырос в 30 раз год к году. Что это значит?

Российский топливный рынок демонстрирует признаки восстановления после того, как в сентябре оптовые продажи бензина снизились до двухлетнего минимума. Стабилизацию обеспечили в том числе поставки из Белоруссии. Зависимость от импорта, считают аналитики, может сохраняться до восстановления мощностей российских НПЗ — от нескольких месяцев до середины 2026 года.

Объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже за первые две декады октября выросли в 31,7 раза к октябрю 2024 года, до 24,72 тыс. тонн, говорится в обзоре Национального биржевого агентства. 20 октября на бирже было реализовано 1,02 тыс. тонн бензина из этой страны. Максимальный суточный показатель продаж на прошлой неделе — 5,7 тыс. тонн — был достигнут 15 октября. Объемы поставок белорусского топлива сохраняют регулярный характер при значительных колебаниях в объемах, отмечается в обзоре.

По данным Национального биржевого агентства, бензин АИ-92 из Белоруссии 20 октября на базисе Рудня-Экспорт продан по 82–82,5 тыс. руб. за тонну. АИ-95 на базисе Злынка-Экспорт реализовывался по 85,4–85,5 тыс. руб. за тонну. Котировки АИ-92 на бирже по индексу европейской части России 21 октября выросли на 0,08%, до 74,39 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подешевел на 0,02%, до 79,66 тыс. руб. за тонну.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов говорит, что рост продаж белорусского бензина на бирже в октябре связан со снижением предложения российского топлива из-за аварийных и плановых остановок НПЗ.

В середине сентября на фоне внеплановых остановок некоторых крупных НПЗ оптовые объемы продаж бензина упали до минимальных за два года значений, в частности, продажи АИ-92 снизились почти на четверть. В начале октября в числе мер поддержки внутреннего рынка вице-премьер Александр Новак предлагал и увеличить импорт белорусского бензина в РФ до 300 тыс. тонн в месяц (см. “Ъ” от 1 октября).

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что более дорогое белорусское топливо могут закупать крупные нефтекомпании для собственных АЗС.

Он добавляет, что зависимость российского рынка от белорусских поставок будет снижаться по мере восстановления мощностей отечественных НПЗ.

С этим соглашается Павел Баженов и добавляет, что полное восстановление пострадавших мощностей может растянуться на несколько месяцев — вплоть до середины 2026 года в наиболее пессимистичных сценариях. Сейчас же, продолжает он, пока внутренние мощности ограничены, импорт, в том числе из Белоруссии, востребован как буфер. По его оценке, с наступлением зимы спрос на отдельные виды топлива изменится, и ситуация станет спокойнее.

Ольга Семеновых