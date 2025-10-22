АвтоВАЗ будет работать на четырехдневке до конца 2025 года

Глава российского автомобилестроительного гиганта «АвтоВАЗ» Максим Соколов подтвердил, что предприятие в настоящий момент функционирует в четырехдневном рабочем режиме, сообщает ТАСС.

«С Нового года планируем вернуться к пятидневной неделе рабочей», – подчеркнул Соколов.

Напомним, что такая мера была принята большинством отечественных автопроизводителей в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов. Тогда аналогичные шаги предприняли заводы КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, решившие сократить рабочие дни в стремлении минимизировать убытки и поддержать сотрудников в непростых экономических условиях.

На четырёхдневку из-за кризиса переходят и другие бизнесы. Так, ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря планирует ввести режим неполной занятости для ограниченного числа работников. «Это непростое решение, однако оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка. Мы рассматриваем это как временную меру и в период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения», — заявили в компании.