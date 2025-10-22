В России создадут национальную страховую компанию для судов-экспортеров сырья

В России готовится создание национальной страховой компании для экспортирующих сырье российских судов. Мера предусмотрена проектом Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года, который направлен на рассмотрение в профильные ведомства. Об этом пишет газета «Известия».

«Создание национальной страховой для покрытия рисков при экспортных перевозках сырья выглядит логичным шагом в условиях санкций и ограничений со стороны западных компаний. Сегодня международные P&I-клубы и крупнейшие страховые организации действительно отказываются работать с российскими танкерами с нефтью», – сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Инициатива связана с западными санкциями, которые ограничили доступ российских судов к международной системе страхования. В 2022 году страны G7 запретили своим страховщикам обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть по цене выше установленного потолка.