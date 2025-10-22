Новости

В Госдуме заявили о возможном введении идентификации для доступа в интернет

Доступ в интернет для россиян в перспективе может предоставляться только после идентификации личности. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью «Газете.Ru».

«В определенной перспективе – три, максимум пять лет, – все, что мы делаем в интернете, будет деанонимизировано, то есть каждый абонент в сети будет регистрироваться через какой-то специализированный идентификатор, который и будет подтверждать его возраст и какие-то еще необходимые доступы», – сказал депутат.

Парламентарий считает, что такая мера поможет очистить социальные сети и платформы от ботов и большого объема сгенерированного контента. По его мнению, аналог системы идентификации мог бы работать подобно порталу «Госуслуги».


