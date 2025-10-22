Новости

Универсальные спортплощадки для хоккея и футбола начали обустраивать в Иркутске

В Иркутске внедряют новые стандарты спортивной инфраструктуры. В соответствии с ними создают универсальные спортивные площадки, которые можно использовать для тренировок круглогодично: летом – для занятий футболом, зимой – хоккеем.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Такие пространства, по данным мэрии, обустраивают на улице 5-й Армии: одно из них уже готово, второе введут эксплуатацию в ноябре. Аналогичную площадку небольших размеров оборудуют на пересечении улиц Петрова, Шевцова и Киренской. Особенностью каждого пространства является особое покрытие – искусственная трава, которая сохраняет свойства под ледовым покровом.

«Эти многофункциональные пространства позволяют заниматься спортом круглый год. Раньше подобную практику применяли только на крупных спортивных объектах, сейчас точечно обустраиваем площадки в шаговой доступности. И, самое главное, делаем это по запросам горожан: объекты для занятий спорта размещаем там, где им удобно», – резюмировал мэр Иркутска Руслан Болотов.


