69% граждан готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны

Большинство россиян выражают готовность к ограничениям ради национальной безопасности. Согласно опросу ВЦИОМ, 69% граждан готовы экономить и ограничивать свои потребности для защиты страны.

Почти каждый второй респондент выразил абсолютное согласие с этим утверждением, что составляет 45% от общего числа опрошенных. Исследование было проведено по заказу Экспертного института социальных исследований.

Опрос также показал высокий уровень доверия к армии – 80% россиян доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны.

