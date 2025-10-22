69% граждан готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны

Большинство россиян выражают готовность к ограничениям ради национальной безопасности. Согласно опросу ВЦИОМ, 69% граждан готовы экономить и ограничивать свои потребности для защиты страны.

Почти каждый второй респондент выразил абсолютное согласие с этим утверждением, что составляет 45% от общего числа опрошенных. Исследование было проведено по заказу Экспертного института социальных исследований.

Опрос также показал высокий уровень доверия к армии – 80% россиян доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны.