Павел Воля приехал в Иркутск и прогулялся по его окрестностям

В Иркутск приехал комик и шоумен Павел Воля, чтобы 22 октября дать здесь большой концерт. В рамках своего визита он прогулялся по окрестностям столицы Приангарья, о чем рассказал в своих соцсетях.

«Уже в солнечном Иркутске. Просто красота какая, погода супер! Сейчас поеду смотреть все окрестности. Спасибо, что в комментариях накидали всякие разные места Иркутска и очень важные вещи доложили по природе», – отметил комик в одной из сторис, которую записал в 130-м квартале.

Это не единственный концерт артиста в Сибири: после Иркутска Павел Воля отправится в Новосибирск и Омск, где также запланированы его выступления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
