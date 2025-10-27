Здоровье сотрудников: как инвестировать в него без риска?

Внедрение корпоративных велнес-программ в условиях конкуренции за сотрудников становится для бизнеса стратегической инвестицией с измеримой отдачей. Как при этом избежать юридических и налоговых рисков? Об этом рассказал Артем Бахаров, управляющий партнер и собственник ЮК «Бахаров и Партнеры».

– Согласно проведенным исследованиям, 95% соискателей в России считают социальный пакет ключевым фактором при выборе работы, а ДМС и компенсация спорта входят в топ желаемых опций. Кроме того, рекрутинг обходится дорого, обучение и адаптация нового кандидата занимает время руководителей. Понимая это, компании все чаще смотрят на расходы на здоровье сотрудников, как на инвестиции, позволяющие успешно конкурировать на рынке труда.

Забота о здоровье сотрудников напрямую влияет также и на производительность. Главный операционный риск сегодня – «присутствующее выгорание», когда сотрудник физически на рабочем месте, но его эффективность близка к нулю.

Но мало кто задумывается, что благое намерение может обернуться судебными рисками и налоговыми доначислениями, если программа реализована без должного юридического сопровождения.

Проводите спортивные мероприятия? Судебный кейс: Травма, полученная сотрудником при участии в корпоративных соревнованиях, была признана несчастным случаем на производстве. Последствия для работодателя при этом варьируются от компенсации вреда до уголовной ответственности руководителя.

К судебным искам могут привести мероприятия и программы, предназначенные не для всех.

Нередко в корпоративных программах оздоровления встречаются и нарушения закона о персональных данных, их сохранности. Штрафы же за утечку данных о здоровье сотрудников значительны.

Во избежание рисков мы рекомендуем заложить правовой фундамент. Им могут стать как положение о корпоративной программе оздоровления сотрудников, так и дополнение к коллективному договору. Укажите, что цель программы - повышение производительности труда, улучшение качества жизни сотрудников и формирование позитивного корпоративного климата. Участие в ней добровольное и поощрительное. Эти выплаты не зарплата, не премия. Это меры социальной поддержки.

По каждому мероприятию формируйте досье: приказы, служебные записки, отчеты с фото, списки участников, акты выполненных работ от подрядчиков. Разработайте отдельную форму информированного добровольного согласия на обработку персональных данных для сотрудников, включая данные о здоровье.

Успешная программа оздоровления сотрудников – это на 20% медицина и на 80% – грамотный менеджмент, юридическая работа и финансы.

