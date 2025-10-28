«Лучше предупредить, чем лечить» – Галина Зайцева о новой жизни курорта «Усолье», природных факторах и медицинском туризме

Стиль жизни современного человека – с бесконечными стрессами, дедлайнами, бешеным ритмом – не идет на пользу здоровью и самочувствию. Сделать паузу и позаботиться о себе можно на курорте «Усолье» – он находится всего в часе езды от Иркутска. Одно из старейших лечебных учреждений Сибири, основанное еще в 1848 году, в последние годы обрело новую жизнь. Чем славится курорт? Как «осовременивается»? И какие проблемы помогает решать пациентам? Об этом на форуме «Интурмаркет» мы поговорили с главным врачом и директором «Усолья» Галиной Зайцевой.

«Система в 200 литров»

Галина, какие природные факторы и медицинские методики используются в «Усолье» для лечения и восстановления пациентов?

– Наши основные лечебно-восстанавливающие факторы – это то, что подарила нам великолепная сибирская природа: хлоридно-бромно-натриевая-сероводороная вода и илово-торфяные грязи. Плюс все медицинские методики, традиционно присущие санаторно-курортным учреждениям: аппаратная физиотерапия, массажи, гидропроцедуры, небольшой СПА-центр. Пребывание на нашем курорте, дух старины, красота окружающей природы помогают расслабиться, забыть о стрессах и напряжении больших городов.

В Иркутской области немало санаториев, специализирующихся на бальнеотерапии. Много где есть и воды, и грязи. В чем особенность, уникальность «Усолья»?

– Обычно курорты ориентированы на лечение каких-то конкретных заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой или костно-мышечной системы, потому что используют воду определённого состава. А у нас вода «миксовая», многокомпонентная: в ней присутствуют и сероводород, и бром, а самое главное – она насыщена различными солями. И эти компоненты благотворно воздействуют на главные системы организма: сероводород улучшает капиллярное кровообращение, биологически усвояемые формы брома полезны для нервной системы, все соли в комплексе оказывают противовоспалительное, рассасывающее действие, что необходимо организму при всех состояниях.

Вода – это мощная информационная структура, поэтому я наши солевые ванны называю «Система в 200 литров»: человек погружается в лечебный рассол, как выжатая губка, закрывает глаза, проговаривает про себя: «Я здоров, все мои органы и системы работают правильно» и через время, действительно, наполняется жизненной энергией.

Какие основные заболевания лечат на курорте «Усолье»?

– Когда мне задают этот вопрос, я, не мудрствуя лукаво, говорю: мы лечим всё. За 177 лет существования санатория мы накопили богатейший опыт, который помогает нам решать самые разные проблемы со здоровьем пациентов.

К нам приезжают на лечение, восстановление, оздоровление люди с проблемами суставов, позвоночника, последствиями травм, переломов, с воспалительными заболеваниями, болезнями дыхательных путей. Женщинам мы помогаем лечить бесплодие – у многих из них после пройденного в здравнице курса появляются долгожданные дети. У нас также есть специальные программы, направленные на профилактику разных заболеваний у пожилых людей и маленьких детей.

Насколько в настоящее время востребовано санаторно-курортное лечение?

– Я работаю на курорте «Усолье» уже 54 года и могу сказать, что курортное лечение очень часто недооценивается, но сейчас ситуация меняется, и медицина всё больше становится превентивной и профилактической. Это главный тренд в нашей сфере деятельности, который поддерживается и продвигается на государственном уровне. Мы должны предупреждать болезни, а не лечить их последствия. И люди тоже сейчас хорошо понимают, что не существует волшебных таблеток от всех болезней, а фармацевтические препараты стоят очень дорого.

«Точек роста очень много»

Курорт работал и в царское время, и в советские годы. Что, на ваш взгляд, помогло ему адаптироваться к работе в современных – рыночных – условиях?

– Формула успеха проста: природные факторы, почти двухсотлетний исторический опыт и профессионализм коллектива, основная часть которого работает в «Усолье» более сорока лет.

В советское время мы часто бывали в рабочих командировках в различных странах, где знакомились с организацией санаторно-курортной системы. Полученные тогда знания и опыт очень пригодились впоследствии, когда наше государство изменило свой подход к оздоровительной медицине, курортам пришлось встраиваться в новые экономические условия и выживать без господдержки. Сейчас моя задача – продолжать развивать курорт в современных реалиях.

В чём конкретно заключается эта работа?

– Когда я стала директором, курорт имел запущенный вид, в парке паслись коровы и козы, в корпусах не было горячей воды. Сейчас проведено горячее водоснабжение, мы благоустроили практически весь номерной фонд, облагородили территорию, сделали глэмпинг, построили три домика в стиле а-фрейм. За последние годы у нас стало очень уютно, душевно и красиво.

К сожалению, на полномасштабную реконструкцию не хватает средств, но мы входим в различные грантовые программы, которые помогают создавать комфортные условия для пациентов курорта. В частности, в планах – расширение номерного фонда за счёт строительства нового крыла основного корпуса. Это поможет снять напряжение в летний сезон.

Точек роста, конечно, ещё очень и очень много.

Можете рассказать о ключевых?

– К курортному оздоровлению нужно привлекать не только возрастных пациентов, но и людей среднего возраста и молодёжь. Для решения этой задачи я встречаюсь с медицинскими представителями и врачами лечебных учреждений не только Иркутской области, но и России, рассказываю коллегам о нашем курорте, его особенностях, чтобы они рекомендовали его своим пациентам.

Кроме этого, практически каждую неделю к нам приезжают врачи разных специализаций, которые знакомятся с нашим учреждением. В результате такого сотрудничества часто расширяется список наших услуг. Например, по рекомендации коллег мы занимаемся разработкой собственной детокс-программы на основе гуминовой кислоты, которая входит в состав нашей грязи. Также в планах – антистресс-программа и по поднятию иммунитета – в первую очередь, у детей. А уже в конце ноября мы запускаем диабетическую программу по купированию последствий сахарного диабета.

«Усолье» – активный участник форума «Интурмаркет». Видите перспективы в медицинском туризме?

– Конечно. Мы активно участвуем в развитии оздоровительного направления туристического бизнеса, в том числе международного. Сейчас к нам часто приезжают бывшие россияне, сибиряки, которые живут за рубежом. При этом к чисто медицинскому направлению мы стремимся подключить туристическую составляющую за счёт грантовых программ, сотрудничества с властью и бизнесом.

В этом году, например, мы выиграли грант Росатома и сделали экспозицию под открытым небом «История России через жизнь предприятия». Сейчас готовим заявку на грант для организации большого событийного фестиваля «Семейный код». В стадии подготовки находится ещё одна заявка, которую мы составляем совместно с бизнесменами Усолья-Сибирского по установке в Иркутской области верстовых информационных столбов «Сибирский тракт – Иркутская губерния».

«Усолье» – современная здравница с богатейшей историей. Хочется, чтобы как можно больше людей приехали к нам и убедились в целительной силе сибирской природы. А мы со своей стороны продолжим делать всё, чтобы перезагрузить курорт, дать ему новую жизнь.

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Горького, 7

+7 (924) 602-14-14

http://kurort-usolie.ru/