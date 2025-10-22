Новости

Опасные выбросы в воздухе обнаружили в трех городах Иркутской области

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело мониторинг качества атмосферного воздуха в различных городах. По его результатам в трех населенных пунктах выявили опасные выбросы.

В Иркутске превышение среднесуточной ПДК зарегистрировано по бенз(а)пирену, бензолу , взвешенным веществам и формальдегиду. Превышение ПДК максимальной разовой зарегистрировано по бензолу, бутилацетату, этилбензолу, метилбензолу и диметилбензолу.

На территории Ангарска превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду и гидроксибензолу.

В Шелехове превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по диоксиду азота . Превышение ПДК максимальной разовой зарегистрировано по диметилбензолу.

На территории городов Зима, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово превышений гигиенических нормативов не зафиксировано.

Результаты исследований направлены в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.


