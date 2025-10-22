Экспорт лесоматериалов из Иркутской области снизился на 7%

Новости

Экспорт лесоматериалов из Иркутской области за 9 месяцев 2025 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это зафиксировали в Сибирском таможенном управлении.

«Снижение экспорта связано с уменьшением количества участников внешнеэкономической деятельности, а также переориентацией части бизнеса на внутренний рынок, включая переработку для российских потребителей и изготовление домокомплектов», – цитирует таможню «Интерфакс».

В январе-сентябре 2025 года было оформлено более 40 тыс. деклараций на лесоматериалы, которые составили почти 82% в структуре регионального экспорта.

География поставок охватывает более 10 стран, при этом порядка 70% экспорта приходится на Китай, на втором месте – Узбекистан.


