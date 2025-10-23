Новости

Татьяна Журавлева: «Местные жители – наша главная опора в преображении городов и поселков»

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева на панельной сессии БРИФ-2025 в рамках Российской энергетической недели рассказала о концепции «градообразующего человека», лежащей в основе всех проектов фонда.

В этом году при поддержке фонда был разработан мастер-план для шахтерского поселка Саган-Нур в Мухошибирском районе Республики Бурятии и реализован первый, запускающий проект.

– Мы привели в порядок центральную часть города. Это, в общей сложности, больше сорока мероприятий: отремонтировали фасады, сделали детскую площадку, оборудовали «сухой» фонтан, переложили асфальт в том числе в междворовых территориях. Но самое важное: мы художественно оформили центр муралами на торцах домов, – рассказала Татьяна Журавлева.

фото Росконгресс

фото Росконгресс

Фонд пригласил профессиональных художников, которые разработали фирменный стиль для поселка, и создали настоящие произведения искусства, отражающие специфику шахтерской работы.

И самое главное – все это происходит в партнерстве с жителями.

– Вместе с ними мы определяли, где должна быть детская площадка, как должен выглядеть двор. Люди принимали участие в обсуждении с художниками, как будут выглядеть муралы. Они – наша главная опора, которая позволяет нам грамотно расставлять приоритеты и понимать, что нужно реализовывать, зачем и в какой очередности, – отметила Генеральный директор Фонда Мельниченко.

фото Росконгресс

фото Росконгресс


<p>фото Росконгресс</p> <p>фото Росконгресс</p> <p>фото Росконгресс</p> <p>фото Росконгресс</p> <p>фото Росконгресс</p>
