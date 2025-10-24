II Прибайкальский юридический форум-2025: диалог между юристами, бизнесом и властью на берегах Байкала

Юридическая компания «Правый берег» приглашает предпринимателей, юристов и адвокатов на II Прибайкальский юридический форум-2025, который пройдет в Иркутске с 29 октября по 1 ноября. Пожалуй, это самая масштабная в Восточной Сибири площадка для диалога между юристами, бизнесом и представителями власти, предлагающая насыщенную деловую программу для юристов-инхаусов, консультантов, адвокатов, арбитражных управляющих, предпринимателей и руководителей компаний.

В этом году форум значительно расширился: продолжительность деловой программы увеличилась вдвое – до четырех дней, количество выступающих превысило отметку в 120 спикеров, а само мероприятие охватило сразу шесть разных локаций.

В течение четырех дней участники форума смогут принять участие в тематических сессиях, охватывающих широкий спектр актуальных вопросов. 29 октября в Научной библиотеке им. Распутина пройдут сессии по интеллектуальной собственности, регулированию цифровых активов, цифровизации и искусственному интеллекту.

30 октября в Байкальском банке Сбербанка пройдет официальное открытие, сессии по трендам внешнеэкономической деятельности и регуляторным вопросам.

В последний день октября эксперты обсудят градостроительную деятельность, строительство и земельное право, корпоративное право, а также стратегии и маркетингу бизнеса. Отдельный день будет посвящен трендам в банкротстве, семейно-правовым и уголовно-правовым рискам. Он пройдет 1 ноября на берегу Байкала.

На форуме выступят известные федеральные спикеры, а также местные специалисты, которые поделятся своим опытом и знаниями, учитывая региональную специфику. Также в форуме планируют принять участие представители контрольно-надзорных органов и Арбитражного суда Иркутской области.

«От Урала до Байкала» — так звучит слоган нашего мероприятия, подчеркивает Радмила Радзивил, основатель и управляющий партнер юридической компании «Правый берег», глава форума. «Участие в ПБЮФ — это возможность не только изучить актуальные темы и получить новые знания, но и завести полезные знакомства, вдохновиться суровой красотой Байкала и насладиться сибирским гостеприимством. Главная миссия форума – дать юристам и предпринимателям инструменты и вдохновение для изменений, показать, что право может быть гибким, современным и человечным. Юрист будущего – это не только эксперт в правовых вопросах, но и человек, который умеет слышать, договариваться и создавать. Мы создаём не просто конференцию, а живое сообщество с открытым диалогом между юристами, бизнесом, IT и экспертами смежных сфер. Мероприятие проходит в Иркутске — самом сердце Сибири, где переплетаются традиции и современность. Место, где можно говорить не только о законе, но и о человеческих смыслах», — добавляет она.

В прошлом году форум оставил у участников неизгладимое впечатление, и организаторы надеются повторить успех. «Мы невероятно горды нашей программой. Сессии одна лучше другой. Программа форума формируется из запросов практиков и актуальных трендов отрасли. Темы этого года – искусственный интеллект, цифровизация, банкротство, государственное регулирование, корпоративное право, маркетинг юридических услуг и внешнеэкономическая деятельность», – подчеркивает Антон Иванов, исполнительный директор форума.

Помимо деловых сессий, форум включает вечернюю культурно-деловую программу, например, психологический интенсив с Марианной Садовниковой по предотвращению эмоционального выгорания юристов или юридические дебаты под модерацией Евгения Ковалева. Официальную программу завершит торжественное закрытие с благотворительным аукционом и рок-концертом.

«ПБЮФ — это возможность перезагрузиться профессионально и душевно в кругу единомышленников, в месте силы», — резюмируют организаторы.

Даты проведения: 29 октября – 1 ноября 2025 года

Место: Иркутск