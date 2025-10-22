Продовольственный бренд из Приангарья стал призером премии «Экспортер года»

Продовольственный бренд из Иркутской области стал призером Всероссийской премии «Экспортер года – 2025». Индивидуальный предприниматель Шарпинская заняла третье место в номинации «Прорыв года» среди представителей малого и среднего бизнеса.

«Продовольственные бренды Приангарья производят продукцию, которая пользуется большим спросом не только в регионе, но и на международных рынках. Призовое место на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» – это результат высокой экспортной динамики производителя», – сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Предприятие специализируется на производстве рыбы холодного копчения всех видов разделки и замороженной рыбы. Награду победителю вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».