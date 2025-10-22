Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Продовольственный бренд из Приангарья стал призером премии «Экспортер года»

Продовольственный бренд из Иркутской области стал призером Всероссийской премии «Экспортер года – 2025». Индивидуальный предприниматель Шарпинская заняла третье место в номинации «Прорыв года» среди представителей малого и среднего бизнеса.

«Продовольственные бренды Приангарья производят продукцию, которая пользуется большим спросом не только в регионе, но и на международных рынках. Призовое место на федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» – это результат высокой экспортной динамики производителя», – сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Предприятие специализируется на производстве рыбы холодного копчения всех видов разделки и замороженной рыбы. Награду победителю вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес