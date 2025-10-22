Венгрия готовит площадку для переговоров Москвы и Вашингтона

Подготовительные мероприятия к проведению саммита лидеров России и Соединенных Штатов Америки продолжаются в Венгрии, хотя конкретные сроки события пока остаются неопределенными. Об этом официально заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подтвердив активность организационных процессов.

Отвечая на вопрос журналистов относительно точной даты встречи, Орбан подчеркнул, что мероприятие состоится именно тогда, «когда наступит подходящее время». Это заявление было сделано главой венгерского правительства на своей странице в соцсети Facebook (принадлежащей запрещенной в России организации Meta).

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на анонимные источники, что проведение саммита в Будапеште оказалось под вопросом вследствие изменений в графике встреч высокопоставленных представителей двух стран — российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Согласно одной из версий, причина задержки заключается в отсутствии прогресса в переговорах по вопросам прекращения боевых действий. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала сообщения CNN и Reuters, назвав их инфобалаганом. По словам Захаровой, некоторые издания распространяют непроверенную информацию, создавая искусственное обсуждение несуществующих встреч.

Президент Дональд Трамп позднее выразил уверенность, что разрешение украинского кризиса находится близко, добавив, что ситуация движется к положительному исходу.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна.