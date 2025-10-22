В Иркутске подвели итоги проекта «История в камне. Уголь»

Почти 800 человек стали участниками проекта «История в камне. Уголь», подготовленного краеведами Молчановки Иваном Поповым и Софьей Обровец совместно с Центральными библиотечными системами городов Черемхово и Тулун при поддержке компании Эн+ Уголь и посвященного 80-летию компании Востсибуголь. С мая по октябрь в трех городах области в рамках проекта прошло более 40 мероприятий: экскурсии, КВИЗы и планшетные выставки.

Просветительские бесплатные мероприятия, посвященные истории компании «Востсибуголь» (ныне Эн+ Уголь) прошли сразу в трех городах Иркутской области, связанных с угольной промышленностью: Иркутске, Черемхово, Тулуне. Проект, включал в себя три тематических экскурсионных маршрута, планшетную выставку и квиз «Угольное сердце».

Для Иркутска специалисты отдела краеведения Молчановки Иван Попов и Софья Обровец подготовили «Угольный маршрут большой улицы», который объединил историю людей, зданий и событий, имеющих отношение к углю и истории предприятия «Востсибуголь». Маршрут был проложен от памятника Императору Александру III по улицам Карла Маркса и Сухэ-Батора до здания «Востсибуголь». На завершающей в этом сезоне экскурсии побывали иркутские гиды, которые в будущем смогут использовать наработанную в ходе проекта информацию в своих авторских маршрутах.

«Гиды-экскурсоводы – это проводники смыслов, а уголь, угольная промышленность, особенно для Иркутской губернии, для Иркутской области, это один из культурных кодов. С кем как, как не с гидами мы можем поделиться этой сокровенной информацией, которая касается угольной промышленности. И такой вещью, как уголь, мы можем и должны гордиться», – Софья Обровец, краевед «Молчановки».

В Иркутске, Черемхово и Тулуне за время работы проекта прошло более 20 таких прогулок, в которых приняли участие 650 человек. Кроме того, для подрастающего поколения в городах-участниках были организованы Квизы и планшетные выставки.

«В этом году наша компания отметила свое 80-летие. Это богатейшие и самые крепкие традиции, это огромная история, которая во многом определяла развитие региона. И сегодня «Эн+ Уголь» продолжает быть гарантом энергетической безопасности и стабильности области, обеспечивая надежную работу энергосистемы Приангарья. Для нас такие историко-краеведческие проекты – хороший повод напомнить о значении «черного золота», рассказать, что угольная отрасль – это намного больше чем разрезы в Черемхово или Тулуне, это история людей, зданий, отдельных уголков наших городов, это то, что окружает нас ежедневно и чем мы гордимся. Важно эти знания передавать молодому поколению, чтобы они могли больше узнать о развитии предприятия «Востсибуголь», о добыче угля в Иркутской области и могли себе представить, насколько уникальны улицы их родных городов, какую историю они хранят в себе», – Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

Напомним, для компании Эн+ экскурсия «История в камне. Уголь» – уже третий реализованный совместно с областной библиотекой имени Молчанова-Сибирского проект. За три года были разработаны и запущены маршруты «История в воде» по иркутским набережным: Нижней Набережной, Цесовской Набережной и Скверу Гидростроителей, а также проект «История в камне», посвященный самому сердцу города – скверу им. Кирова и рассказывающий об архитектуре и исторических событиях. В общей сложности за это время проект охватил более 4 тысяч жителей региона.