Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила рейтинг кредитных карт с длинным беспроцентным периодом, по версии Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-30 по активам (на сентябрь 2025 года), обслуживающих физлиц.

В исследовании участвовали кредитные карты «Мир» с условиями на 08.10.2025 года – универсальные и не являющиеся премиальными, кобрендинговыми или картами рассрочки. Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по таким ключевым показателям как длительность беспроцентного периода, операции, на которые распространяется грейс-период, стоимость выпуска и обслуживания карты, наличие доставки и возможность оформления на Банки.ру

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.