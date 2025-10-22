28% россиян планируют продолжить работать на пенсии

Пенсионная стратегия экономически активных россиян все чаще предполагает работу до старости. Согласно опросу SuperJob, 28% граждан считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка, тогда как на государственную пенсию надеются лишь 23% опрошенных.

Личные сбережения рассчитывают использовать 14% россиян, а средства негосударственных пенсионных фондов рассматривают как основной источник дохода только 3% респондентов. Каждый четвертый участник опроса затруднился ответить на вопрос об основном источнике пенсионного дохода.

Исследование показало, что женщины чаще мужчин рассчитывают на государственную пенсию и работу, тогда как мужчины чаще полагаются на личные сбережения и средства НПФ.