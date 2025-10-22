Рекордное однодневное падение золота и серебра

Цена золота резко обрушилась, опустившись ниже уровня 2013 года. За сутки золото потеряло более 5,2%, составив $4120 за тройскую унцию. Это стало крупнейшим падением цен за последние годы, согласно данным Bloomberg.

Причиной резкого снижения стала совокупность обстоятельств: предстоящие торговые переговоры Китая и США, укрепление американской валюты, нестабильность рынков вследствие временного прекращения работы федерального правительства США и завершение традиционного сезона высоких продаж ювелирных изделий в Индии.

Кроме того, значительное падение испытал рынок серебра, потерявшего около 7,8% своей стоимости и установившегося на отметке $48,38 за унцию.

За неполные два года стоимость золота удвоилась, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. «Это фантастический результат, — подчеркнул Шеин, — но важно помнить, что золото всего лишь вернулось на траекторию долгосрочного роста, заложенную еще в 2005 году, после периода затишья, который длился с 2012 по 2022 год».

Такой рост положительно влияет на бизнес производителей золота: при текущих котировках выше 3300 долларов добыча становится прибыльной, стимулируя инвестиции в расширение производственных мощностей. Основной движущей силой выступают крупные покупки со стороны Центробанков разных стран.

Естественно возникает вопрос: способен ли этот тренд продвинуть цену золота ещё дальше, скажем, до рубежа в 15 тыс. долларов?

«Мой ответ – да, но при одном условии: металл должен рассматриваться всеми не как товар или даже резервный актив, а как средство платежа, в том числе через криптовалюту, привязанную к золоту. Если какие-то движения в мире в этом направлении? Конечно, стремительно растёт объём профильных стейблкоинов, а в США количество штатов, где приняты законы, разрешающие оплачивать товары золотом, достигло 12», – резюмирует эксперт.