ВТБ расширил условия дальневосточной и арктической ипотеки на земских работников культуры

ВТБ первым на банковском рынке начинает предоставлять льготную дальневосточную и арктическую ипотеку земским работникам культуры. С 22 октября подать заявку на жилищный кредит по льготной ставке могут специалисты из Мурманской и Сахалинской областей. В других регионах Дальнего Востока и Арктики льготная ипотека станет доступна по мере формирования региональных реестров.

Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города Дальнего Востока и Арктики с населением до 50 тысяч человек. Для этого необходимо соответствовать нескольким критериям: участие в госпрограмме «Земский работник культуры»; заключение трудового договора с организацией культуры сроком не менее пяти лет; включение в реестр земских работников культуры, который формируют региональные органы исполнительной власти.

«Расширение дальневосточной ипотеки на работников культуры — еще один шаг в поддержке социально значимых профессий в макрорегионе. Программа позволит точечно решать кадровые вопросы в сфере культуры. Для специалистов, готовых переехать в малые населенные пункты, такая мера может стать решающим аргументом», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Полная стоимость кредита 19,658% – 26,663%.

Ставка в размере 2% годовых действует с даты заключения кредитного договора по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» с учетом комплексного страхования.

Заемщики - граждане РФ, состоящие в браке, возрастом не более 36-ти лет; не состоящие в браке, возрастом не более 36-ти лет и имеющих ребенка, возрастом не более 19 лет; педагогические работники и работники медицинских учреждений, работники оборонно-промышленного комплекса, работники организации культуры, граждане РФ, прибывшие из Украины, участники СВО.

Программа распространяется на покупку на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ, строящегося жилья у юр. лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, и у юр. и физ. лиц на территории сельских населенных пунктов/моногородах.

Сумма кредита — до 9 млн руб. Первоначальный взнос от 20,1% при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования Банка ВТБ и при условии подтверждения занятости и дохода. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 20 лет.

С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит с господдержкой.

Условия действительны с 22.10.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

