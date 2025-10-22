Иркутяне стали чаще отправлять донаты стримерам и блогерам

Россияне все чаще предпочитают разовую поддержку авторов контента регулярным подпискам. Трафик на сервисы для приёма донатов в 2025 году вырос втрое, в то время как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4%, а время пользования ими сократилось на 40%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за восемь месяцев 2025 года.

Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. Так, DonationAlerts, популярный сервис для приема донатов, показал взрывной рост — его средний трафик с начала года увеличился почти в три раза. В то же время трафик на подписочную платформу Boosty сократился на 11%, а у Patreon упал на 50%.

Сервисы для приема донатов — это специализированные онлайн-платформы, позволяющие авторам контента, в первую очередь стримерам, монетизировать свои трансляции в реальном времени путём получения добровольных пожертвований от зрителей. Платформы с подписочной моделью представляют собой сервисы, где авторы публикуют эксклюзивный контент, доступный аудитории на основе регулярных платных подписок.

В Иркутске подписочные платформы все же остаются более популярными, чем сайты для донатов. Самую высокую активность демонстрирует аудитория 26-35 лет — она занимает 37% от общего трафика. Востребованными такие сервисы остаются и среди более взрослых абонентов от 36 до 55 лет. Меньше всего возможностями подписок и донатов пользуются зумеры и бумеры.

Мужчины в Иркутске активнее женщин пользуются сервисами монетизации: их доля составляет 61% среди пользователей донат-платформ. А к подписочным сервисам больше обращаются женщины – их доля в этой категории составляет 59%.

В пресс-службе МегаФона подтвердили, что в этом году донаты и подписки на контент блогеров среди жителей Иркутской области стремительно набирают популярность. С января трафик на подобных вырос в 12 раз, причём наибольший рост зафиксирован именно летом. Более того, Приангарье занимает высокие позиции в Сибири: на его долю приходится 14% всего трафика в федеральном округе.