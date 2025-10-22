Новости

Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек

Эксперты ВТБ посчитали, что за 9 месяцев 2025 года банк зачислил на счета своих клиентов более 650 млрд рублей пенсионных средств — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня в банке получает выплаты каждый 10-й пенсионер в России.

В этом году регулярные пенсионные выплаты в ВТБ стали получать еще 1,3 млн человек – сегодня их уже больше 4 млн. Наиболее активно пенсионеры переходят в ВТБ в Республике Крым и Севастополе — 284 тыс. человек, Московской области (82 тыс.), Санкт-Петербурге (69 тыс.), Краснодарском крае (57 тыс.), а также в Ростовской (36 тыс.) и Свердловской областях (34 тыс.).

Сейчас почти 400 тыс. пенсионеров уже получают свои пенсии в ВТБ, с начала года банк зачислил им более 36 млрд рублей. Активному переходу способствует и специальная акция по переводу пенсии: благодаря ей более 204 тыс. клиентов теперь пользуются предложениями от банка.


