Братчанин врезался в автобус через 10 минут после угона иномарки

18-летний житель города Братска Иркутской области попал в поле зрения правоохранителей. Его заподозрили в угоне иномарки и создании аварийной ситуации.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным региональной Госавтоинспекции, накануне на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского водитель иномарки Hyundai Solaris врезался в автобус. Никто не пострадал.

За рулем легкового транспорта был местный житель с явными признаками опьянения. Процедуру медицинского освидетельствования он проходить отказался. В отношении нарушителя составили два протокола, автомобиль поместили на специализированную арестплощадку.

Через несколько часов в дежурную часть обратился 29-летний мужчина, заявивший об угоне Hyundai Solaris. Во время разбирательств выяснилось, что ранее упомянутое ДТП произошло как раз с участием его машины. В короткие сроки был найден 18-летний водитель: он сознался в содеянном и объяснил, что «взял» машину, чтобы доехать до дома, без цели хищения, но уже через 10 минут попал в аварию.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В отношении него возбудили уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.