Товарооборот между Иркутской областью и Узбекистаном вырос на 54%

Власти Иркутской области зафиксировали рост товарооборота между Приангарьем и Узбекистаном. Существенное увеличение отмечено по итогам первого полугодия 2025-го.

«Узбекистан традиционно остается одним из основных партнеров Иркутской области и по итогам первого полугодия 2025-го занимает пятое место среди зарубежных государств, с которыми мы выстраиваем работу. Так, по итогам полугода взаимный товарооборот между Приангарьем и регионами Узбекистана вырос на 54%», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Он пояснил, что в основном этому поспособствовало увеличение поставок из Приангарья алюминиевой проволоки и обработанных лесоматериалов.

Иркутская область планирует продолжать сотрудничество с государством: например, накануне было подписано соглашением между регионом и Андижанской областью Узбекистана, в рамках которого будут развивать взаимодействие не только в торгово-экономической сфере, но и в социальной, образовательной, научной, культурной.