Туристов предупредили о коварстве льда на Байкале: «Он только кажется прочным»

В Иркутской области стали фиксироваться выходы туристов на лед Байкала. Люди идут на поверхность водоема, чтобы полюбоваться его удивительной прозрачностью и сделать яркие кадры. При этом такие действия являются категорически опасными.

«Спешим напомнить: первый лед – самый коварный и опасный! Он только кажется прочным, а на самом деле не способен выдержать вес человека и, тем более, автомобиля», – рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Первый лед имеет неравномерную толщину, он слабый у берега, а также в местах течения, стока вод, рядом с растительностью. Если же его запорошит снегом, трудно заметить полынью и трещину: есть риск попасть в «ловушку».