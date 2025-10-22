Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Силуанов выступил против увеличения налогового бремени банков

Антон Силуанов, глава Министерства финансов России, объявил на пленарном заседании Госдумы, что ведомство выступает против повышения налоговой нагрузки на банковские организации. По словам министра, такая мера негативно скажется на доступности кредитов и развитии экономики. Силуанов подчеркнул, что высокий уровень процентных ставок требует постепенного их снижения, а предлагаемый трехлетний бюджет создает условия для большей гибкости Центрального банка в области денежно-кредитной политики, сообщает ТАСС.

Кроме того, министр высказался относительно возможного введения дополнительного налогообложения предметов роскоши, отметив, что хотя такая инициатива теоретически возможна, значительные дополнительные доходы она не принесет. Министр подтвердил готовность ведомства рассмотреть подобные меры позже, но указал, что конкретные предложения депутатов поддержки не получат.

Читайте также:

Новые налоги на банковские карты грозят тратами более 200 млрд рублей
28 октября 2025
Повышение НДС усилит инфляцию временно, но укрепит бюджет, уверена Набиуллина
28 октября 2025

Ранее Министерством финансов изучалась идея увеличения налога на прибыль банковских учреждений, однако эта мера была отклонена ввиду риска сокращения дивидендных выплат государственных банков.

Ранее российские власти предложили ввести НДС на операции с банковскими картами. До сих пор, начиная с 2006 года, действовали налоговые льготы, освобождавшие такие операции от налога на добавленную стоимость. Сейчас правительство подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, согласно которым планируется оставить льготный режим только для открытия и ведения банковских счетов клиентов, в то время как прочие операции, связанные с обслуживанием карт, будут подлежать налогообложению. Ранее эта льгота применялась с целью популяризации безналичных платежей и снижения издержек банков и других участников финансового сектора. Благодаря ей затраты на проведение транзакций оставались минимальными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Налоги 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (195)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес