Роскомнадзор частично заблокировал Telegram и WhatsApp для борьбы с преступностью

Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, подчеркнув необходимость защиты граждан от преступников. Такое объявление последовало после обращения ряда региональных жителей и правоохранительных структур. Ограничение затронуло южные регионы России, среди которых оказались Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область и Республика Адыгея, передаёт ТАСС.

Причина ограничений заключается в массовом использовании указанных сервисов иностранными пользователями для совершения преступлений, таких как мошенничество, шантаж и привлечение россиян к незаконным действиям. Несмотря на неоднократные запросы о сотрудничестве и мерах по предотвращению противоправных действий, владельцы мессенджеров не предприняли необходимых шагов.

По состоянию на 21 октября зафиксированы перебои в работе Telegram и WhatsApp в ряде городов Юга России, включая Сочи, Ростов-на-Дону и Астрахань. Сообщалось, что доступ к приложениям периодически отсутствует даже при подключении через сети Wi-Fi.

Однако позже в Госдуме пообещали, что Telegram и WhatsApp не будут полностью блокировать в России. Временные ограничения направлены на защиту населения от злоумышленников, заявил депутат Свинцов.

*Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.