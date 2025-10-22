Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Роскомнадзор частично заблокировал Telegram и WhatsApp для борьбы с преступностью

Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, подчеркнув необходимость защиты граждан от преступников. Такое объявление последовало после обращения ряда региональных жителей и правоохранительных структур. Ограничение затронуло южные регионы России, среди которых оказались Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область и Республика Адыгея, передаёт ТАСС.

Причина ограничений заключается в массовом использовании указанных сервисов иностранными пользователями для совершения преступлений, таких как мошенничество, шантаж и привлечение россиян к незаконным действиям. Несмотря на неоднократные запросы о сотрудничестве и мерах по предотвращению противоправных действий, владельцы мессенджеров не предприняли необходимых шагов.

По состоянию на 21 октября зафиксированы перебои в работе Telegram и WhatsApp в ряде городов Юга России, включая Сочи, Ростов-на-Дону и Астрахань. Сообщалось, что доступ к приложениям периодически отсутствует даже при подключении через сети Wi-Fi.

Однако позже в Госдуме пообещали, что Telegram и WhatsApp не будут полностью блокировать в России. Временные ограничения направлены на защиту населения от злоумышленников, заявил депутат Свинцов.

*Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес