Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Учреждения Куйтунского района задолжали предпринимателям 1,5 млн рублей

В Куйтунском районе Иркутской области выявили долги перед предпринимателями. Деньги им не заплатили местные учреждения.

По данным региональной прокуратуры, организации здравоохранения и образования заключили контракты на поставку расходных материалов, а также оказание услуг теплоснабжения.

«Несмотря на то, что хозяйствующими субъектами обязательства выполнены в полном объеме, своевременная оплата заказчиками не производилась. В результате долг по исполненным контрактам составил почти 1,5 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед поставщиками была погашена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес