Учреждения Куйтунского района задолжали предпринимателям 1,5 млн рублей

В Куйтунском районе Иркутской области выявили долги перед предпринимателями. Деньги им не заплатили местные учреждения.

По данным региональной прокуратуры, организации здравоохранения и образования заключили контракты на поставку расходных материалов, а также оказание услуг теплоснабжения.

«Несмотря на то, что хозяйствующими субъектами обязательства выполнены в полном объеме, своевременная оплата заказчиками не производилась. В результате долг по исполненным контрактам составил почти 1,5 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед поставщиками была погашена.