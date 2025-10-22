Медработник из Иркутска заплатит 150 тысяч рублей за слив информации о пациенте

В Иркутске вынесли приговор фельдшеру одного из медучреждений. Женщину признали виновной в нарушении врачебной тайны и несанкционированном доступе к данным пациента.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, 46-летняя иркутянка в октябре 2024 года, используя свое служебное положение и учетные данные коллеги, получила несанкционированный доступ к электронной медицинской карте пациентки. Она скопировала конфиденциальные сведения о состоянии здоровья, лечении потерпевшей и передала данные третьему лицу.

По решению суда женщине, признанной виновной, ограничили свободу и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Кроме того, она заплатит 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, причиненного преступлением.