Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Медработник из Иркутска заплатит 150 тысяч рублей за слив информации о пациенте

В Иркутске вынесли приговор фельдшеру одного из медучреждений. Женщину признали виновной в нарушении врачебной тайны и несанкционированном доступе к данным пациента.

По данным объединенной пресс-службы судов региона, 46-летняя иркутянка в октябре 2024 года, используя свое служебное положение и учетные данные коллеги, получила несанкционированный доступ к электронной медицинской карте пациентки. Она скопировала конфиденциальные сведения о состоянии здоровья, лечении потерпевшей и передала данные третьему лицу.

По решению суда женщине, признанной виновной, ограничили свободу и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Кроме того, она заплатит 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, причиненного преступлением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес