Зеленский поддержал идею Трампа о приостановке конфликта на Украине

Владимир Зеленский положительно отозвался о предложении бывшего президента США Дональда Трампа о разрешении военного конфликта на Украине путем остановки противостояния на текущих позициях, передаёт РБК.

«Он предложил остановиться там, где есть [на поле боя], и начать переговоры. Думаю, это был неплохой компромисс, но я сказал президенту: не уверен, что Путин поддержит», — заявил он (цитата по «Новини.LIVE»).

Трамп, комментируя встречу с Зеленским, опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где предложил сторона конфликта «остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп.

По данным источников Reuters, Москва в минувшие выходные направила Вашингтону «неофициальный документ» (так называемый non-paper), в котором выдвинула условие для разрешения конфликта на Украине — установление полного контроля над регионами Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Россия публично заявляла о намерении распространять контроль и на территорию Запорожской и Херсонской областей. Украинская сторона категорически отказывается передавать подконтрольные ей территории, называя их неотъемлемой частью своей суверенной территории.

На прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна.