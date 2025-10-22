Европа вводит запрет на покупку российского газа с отсрочкой до 2028 года

Совет Европейского союза одобрил новый план, предусматривающий поэтапный отказ от закупок российского природного газа. Согласно принятому документу, полный запрет начнет действовать с 1 января 2026 года, однако действующими контрактам предоставляется льготный срок исполнения обязательств: краткосрочным контрактам разрешено функционировать до середины 2026 года, долгосрочным — до конца 2027 года. Дополнительно Венгрия и Словакия получили особые льготы, учитывая их географическое положение и зависимость от трубопроводных маршрутов, сообщает РБК.
Согласно условиям соглашения, любые изменения в существующие договоры возможны лишь в узких технических целях, причем они не должны увеличивать объемы поставок газа. Исключения касаются стран, не имеющих выхода к морю, что позволит обеспечить бесперебойность снабжения.
Одновременно Совет ЕС постановил ввести механизмы строгого контроля происхождения поступающего газа, проверяя примерно 8% всех танкеров сжиженного природного газа (СПГ). Это должно предотвратить нелегальные поставки газа в обход введенных санкций.
Европейская комиссия предложила данный проект еще весной текущего года, стремясь постепенно снизить европейскую зависимость от российских ресурсов. После одобрения документа представители Совета отметили, что реализация плана обеспечит стабильный и устойчивый рынок энергии внутри ЕС, сохранив надежность поставок и конкурентоспособность европейских предприятий.
Между тем венгерские власти выразили недовольство принятым решением, заявляя, что полный отказ от российского газа потребует огромных затрат и нанесёт серьёзный ущерб национальной экономике. Президент России Владимир Путин обратил внимание на негативные последствия отказа Европы от российских энергоресурсов, приводя статистику Евростата о снижении объёмов промышленного производства в странах еврозоны.