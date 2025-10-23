Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 10 946,2998 руб/1 г золота и 131,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 946,2998 руб.
  • 1 грамм серебра - 131,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 4 100,6602 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 730,5000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 285,0604 р. (2,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,3600 р. (3,22%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 151,9499 р. (3,57%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 150,7300 р. (3,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
