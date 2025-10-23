Новости

Путин-Трамп: почему встреча в Будапеште сорвалась?

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Как пояснил американский лидер, ему показалось, что «это неправильно». По его словам, лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться», поэтому Трамп отменил встречу. О своем решении он сообщил публично во время беседы с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, сообщает РБК.

Сам факт предстоящего мероприятия стал известен общественности ещё 16 октября после телефонного разговора двух лидеров. Несмотря на предварительные договоренности, точной даты события официально объявлено не было. Вскоре появились публикации в британской прессе (Financial Times и The Telegraph), утверждавшие, что встреча всё же отменяется, причем решение якобы принималось после переговоров главы Госдепартамента США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тем не менее российский представитель, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что процесс подготовки к встрече продолжается.

Впрочем, позднее Трамп уточнил, что финальное решение относительно будущего формата взаимодействия пока окончательно не утверждено.


