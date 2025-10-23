Новости

Аналитики ожидают укрепления рубля до конца 2025 года и ослабления в 2026

Национальная валюта укрепилась в конце сентября, достигнув уровней 82 рубля за доллар и 11,5 рубля за юань. Аналитики SberCIB ожидают, что до конца 2025 года предложение валюты от экспортеров останется высоким, что поддержит рубль.

Аналитики пересмотрели прогноз по парам USD/RUB и CNY/RUB – до 83 и 11,6 на конец 2025 года. Но с фундаментальной точки зрения перспективы рубля в 2026 году – негативные, и вот почему:

  • По мере снижения реальных процентных ставок этот фактор поддержки рубля будет уходить.
  • Сейчас рубль переоценен из-за низкого импорта. Но все изменится – эксперты ждут небольшое восстановление показателя в этом году и прогнозируют рост в следующем.
  • Продажи валюты ЦБ в следующем году упадут, так как их объем в рамках зеркалирования трат ФНБ сократится, а еще уменьшится базовая цена на нефть в бюджетном правиле.
  • Экспорт может сократиться на фоне снижения цен нефти, что тоже негативно для курса рубля.

«На конец следующего года таргет в силе – ослабление рубля до 100 за доллар», – заключают авторы исследования.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» озвучил два возможных сценария, при которых стоимость доллара снизилась бы до отметки в 70 рублей.


