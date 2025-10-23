Трамп передумал встречаться с Путиным, потому что «это неправильно»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп передумал встречаться с Путиным, в РФ подешевела продуктовая корзина, Соцфонд озвучил сумму, на которую увеличится пенсия в 2026 году, а товарооборот между Иркутской областью и Узбекистаном существенно вырос. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

«Это неправильно»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планируемая ранее встреча с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – заявил Трамп и добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и надеется на урегулирование конфликта на Украине.

Повышение пенсий

Соцфонд рассказал, как изменится средняя пенсия в России в 2026 году. «Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», – отметил глава организации Сергей Чирков. Повышение, как и в прошлом году, будет выше уровня инфляции.

Корзина дешевеет

Стоимость месячной продуктовой корзины в РФ снизилась в среднем на 1,8% за месяц, с начала года – на 0,2%. Набор питания на одного человека стоит в 7,2 тысячи рублей. В расчеты вошли 33 наименования продуктов. Самая благоприятная ситуация по ценам в Мордовии, где корзина оценивается в 5,8 тысячи рублей, неблагоприятная – на Чукотке, 17,9 тысячи.

Рост товарооборота

Власти Иркутской области зафиксировали рост товарооборота между Приангарьем и Узбекистаном. «Так, по итогам полугода взаимный товарооборот между Приангарьем и регионами Узбекистана вырос на 54%», – рассказал губернатор Игорь Кобзев. Он пояснил, что в основном этому поспособствовало увеличение поставок из Иркутской области алюминиевой проволоки и обработанных лесоматериалов.

Коварство льда

Туристы спешат выходить на первый байкальский лед, чтобы полюбоваться его особой прозрачностью, однако этого делать не стоит. «Спешим напомнить: первый лед – самый коварный и опасный! Он только кажется прочным, а на самом деле не способен выдержать вес человека и, тем более, автомобиля», – напомнили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, попросив воздержаться от прогулок по поверхности этого и других водоемов.