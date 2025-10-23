Трамп опроверг сообщения о разрешении Украине наносить удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что Вашингтон разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление американского лидера в своей социальной сети Truth Social.

«История Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты вглубь территории России, – ФЕЙК!» – написал Трамп. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала».

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Опровержение было опубликовано после выхода этой публикации.

Сегодня американский президент заявил, что планируемая встреча с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – заявил Трамп и добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и надеется на урегулирование конфликта на Украине.