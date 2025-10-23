Число острых химических отравлений выросло в Иркутской области на 13%

Рост острых отравлений химической этиологии на 13,2% отмечен в Иркутской области по итогам 9 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Зафиксировано 2140 случаев.

В основном люди травились спиртосодержащей продукцией – 553 случая, лекарственными препаратами – 456 случаев. Отравления наркотиками составили 300 случаев, прочие отравления – 831 случай, пояснили в региональном роспотребнадзоре.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается наибольший рост отравлений наркотическими веществами – в 1,7 раза, а также лекарствами – на 14,9%.