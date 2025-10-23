Новости

Четыре вагона с углем сошли с рельсов в Иркутской области: возбуждено дело

Инцидент произошел на железной дороге в Иркутской области. С рельсов сошел грузовой поезд, груженый углем.

По данным транспортных прокуратуры и СК региона, происшествие зафиксировано на железнодорожном пути № 14 станции Забитуй Восточно-Сибирской железной дороги в Аларском районе Приангарья. Здесь сошло четыре вагона с углем. Пострадавших нет. Размер ущерба составил более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», проводится расследование.


