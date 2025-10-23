Новости

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла» и призвали к прекращению огня

Соединенные Штаты ввели санкционные ограничения против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». На фоне этого президент США Дональд Трамп призвал Москву к немедленному прекращению огня. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Министерство финансов США объявило в ночь с 22 на 23 октября о введении дополнительных санкций против 34 дочерних компаний «Лукойла» и «Роснефти». Решение было обосновано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

«Министерство финансов США вводит санкции против крупных российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявил, что планируемая встреча с лидером России Владимиром Путиным в Будапеште не состоится. Также президент США опроверг сообщения о том, что Вашингтон разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.


