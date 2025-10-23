Новости

Финансист рассказал о новых лимитах на снятие наличных с банковских карт

С 1 сентября 2025 года российские банки ввели обновленные лимиты для снятия наличных в банкоматах. По словам эксперта, суточные ограничения теперь варьируются от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в зависимости от типа карты.

«Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей», – рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Основной задачей установления лимитов является борьба с мошенничеством и отмыванием денег. При подозрении на действия мошенников банк может временно ограничить снятие наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов.


