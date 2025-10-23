Иностранец пытался нелегально вывезти из Иркутска в борсетке 15 тысяч долларов

38-летний иностранный гражданин попал в поле зрения сотрудников таможни Иркутска. У него обнаружили большую суммы наличными, которые он пытался вывезти незаконно.

«Для прохождения таможенного контроля [мужчина] выбрал "зеленый коридор". Этим он заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию», – пояснили в Иркутской таможне.

При этом во время общения обнаружилось, что у иностранца при себе имеется крупная сумма наличными. В предъявленной к досмотру борсетке авиапассажира оказалось 15 тысяч долларов США, или 1,27 млн незадекларированных рублей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол, наличные изъяли: решение по ним примет суд.