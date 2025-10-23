ЕГЭ по истории может стать обязательным для гуманитарных специальностей

Министерство науки и высшего образования предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на ряд гуманитарных специальностей. Изменения могут коснуться таких направлений, как юриспруденция, социология, реклама и связи с общественностью, пишет газета «Ведомости».

«Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, работать с информацией, глубже понимать подлинные причины текущих событий, формировать патриотическое мировоззрение», – пояснил представитель пресс-службы Минобрнауки.

В ходе приемной кампании 2026/27 учебного года университеты смогут выбирать между историей и обществознанием в качестве обязательного предмета. С 2027/28 учебного года ЕГЭ по истории планируется закрепить как обязательный для социально-гуманитарных направлений.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало проект приказа, устанавливающий предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы на 2026–2027 учебный год. По ряду предметов минимальные баллы стали выше: по химии, биологии – с 39 до 40, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 35 до 40 баллов, по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.