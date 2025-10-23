Участники рынка электронной коммерции предложили ввести спецрежим для ПВЗ

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову, передает газета «Ведомости».

АУРЭК предлагает закрепить на государственном уровне отдельный код ОКВЭД для ПВЗ, чтобы устранить правовую неопределенность. В настоящее время пункты выдачи заказов регистрируются по смежным кодам, что вызывает разночтения при проверках и налогообложении.

Инициатива направлена на учет специфики работы в онлайн-торговле.

Ранее Минэкономразвития уже поддержало идею введения отдельного кода ОКВЭД для ПВЗ в июле 2025 года. Также сообщается, что количество ПВЗ в городах-миллионниках России выросло на 32,4% за год, достигнув 51,1 тыс. в июне, по данным геосервиса 2ГИС.