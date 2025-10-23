Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Котельная загорелась в жилом доме в Тайшете

В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в одном из жилых домов. Очаг находился в котельной, пристроенной к нему.

<p>Фото: администрация Тайшета</p>

Фото: администрация Тайшета

По данным городской администрации, инцидент случился накануне на улице Воинов-Интернационалистов. Огонь повредил 2 квадратных метра стены, 1 «квадрат» потолочного перекрытия и 2 квадратных метра напольного покрытия. Внутри вся котельная оказалась закопченной продуктами горения.

С огнем удалось оперативно справиться. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес