Котельная загорелась в жилом доме в Тайшете

В городе Тайшете Иркутской области произошел пожар в одном из жилых домов. Очаг находился в котельной, пристроенной к нему.

Фото: администрация Тайшета

По данным городской администрации, инцидент случился накануне на улице Воинов-Интернационалистов. Огонь повредил 2 квадратных метра стены, 1 «квадрат» потолочного перекрытия и 2 квадратных метра напольного покрытия. Внутри вся котельная оказалась закопченной продуктами горения.

С огнем удалось оперативно справиться. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.