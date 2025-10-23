Новости

Комик Павел Воля посетил Байкал и отправился на водопады в Бурятии

Шоумен и комик Павел Воля отправился в тур по России. Первым городом, который он посетил в его рамках, стал Иркутск. В свободное от концерта время артист отправился любоваться местной природой.

Воля добрался до поселка Аршан в Бурятии. Оттуда он поделился кадрами, снятыми на местных водопадах, отметив, что «это очень красиво, невероятно!». Сегодня же комик опубликовал в своих соцсетях кадр из поселка Листвянка Иркутского района, подписав его «Доброе утро с берегов Байкала!».

Комик подчеркнул, что столица Приангарья встретила его очень тепло. В ближайшее время он поедет в Новосибирск, где уже завтра состоится его концерт.


