Вашингтон даёт месяц на завершение контрактов с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом

Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую завершить сделки с компаниями «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерними структурами, на которые приходится доля участия материнских организаций более 50%. Согласно документу, размещенному на официальном сайте американского Минфина, срок завершения указанных сделок ограничен датой до 22 ноября текущего года, передаёт РБК.

В документе отмечается, что лицензия не затрагивает запрещенные ранее транзакции с попавшими ранее под санкции лицами и «определенными иностранными финансовыми учреждениями», а также операции с Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ).

Отдельно предоставлена дополнительная лицензия на закрытие бизнеса автозаправочных станций (АЗС) сети ЛУКОЙЛ, расположенных вне территории России, а также разрешение на ликвидацию обязательств, связанных с ценными бумагами и займами компаний до указанной даты.

Однако введённые ограничения не касаются сотрудничества с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и совместной деятельностью в рамках проекта «Тенгизшевройл».

Ранее Вашингтон наложил санкции на российские энергетические компании, обвинив Россию в нежелании поддерживать мирный процесс. После введения американских ограничительных мер аналогичные шаги предприняла Великобритания.

Российские власти неоднократно заявляли о незаконности действий западных стран и подчеркивали устойчивость российской экономики перед подобными ограничениями.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Как пояснил американский лидер, ему показалось, что «это неправильно». По его словам, лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться», поэтому Трамп отменил встречу.

Напомним, на прошлой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и личную встречу с Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним в Будапеште, дата которой пока неизвестна.